Golf inclusivo sulle terre scavate dai minatori

(Di sabato 28 settembre 2024) Arezzo, 28 settembre 2024 –daiFirmato stamani a Cavriglia l’accordo tra Le Miniereclub e la cooperativa sociale Koinè Le Miniereclub Ssd e la cooperativa sociale Koinè hanno firmato stamani un accordo per favorire la pratica sportiva deltra le persone fragili. Non solo: sono previsti anche corsi di formazione per la manutenzione delle aree verdi e delle strutture del club. E quindi inserimenti lavorativi. Il prato verde, perfettamente tenuto, splende sopra 70 metri didi riporto. “Sono quelle – come ha ricordato il sindaco di Cavriglia, Leonardo Degl’Innocenti o Sanni –nel secolo scorso daiper estrarre la lignite destinate alla centrale elettrica. Questo è un luogo unico in Italia.