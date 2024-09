Genshin Impact 5 1 | Primogemme GRATIS e tante novità

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di sabato 28 settembre 2024) Da oggi è iniziato il rilascio delleper tutti i giocatori su, in tale occasione vogliamo farvi un recap generale su tutte lein arrivo con il prossimo aggiornamento, condividendo con voi anche alcuni codici da riscattare per avere ulteriorigratuite.con la versione 5.1 diIniziamo fin da subito con i seguenti codici da riscattare: XSME6NV4GX2Z : 100e 10 Cristalli KALF66CLGXKM : 100e 5 Libri PT5WP6D5GXJ9 : 100e 50.000 Mora Per riscattare un codice, i giocatori devono semplicemente avviare il gioco e seguire questi passaggi: visitare il menu delle impostazioni, selezionare ‘Account‘ e infine ‘Riscatta ora‘. Successivamente, verrà visualizzata una finestra in cui inserire il codice e confermare per ricevere le ricompense.