Discutere Vlahovic è discutere il calcio Thiago Motta non lo sostituisce e lui vince da solo

(Di sabato 28 settembre 2024)è comeil. La Juventusin casa del Genoa per 3-0. Doppietta dinel secondo tempo e nel finale terzo gol di Conceicao (che è entrato bene in partita). Ci pensaa togliere le castagne dal fuoco ache sembrava avviato verso un’altra di quelle prestazioni horror che fino all’intervallo non erano suffragate nemmeno dal risultato. Al 45esimo Genoa-Juventus era sullo 0-0. Nessun tiro in porta. Manovra lenta, prevedibile. Insomma tutto quel che fin qui aveva mostrato il nuovo progetto bianconero che tanto piace agli esperti e ai tifosi bianconeri che non sono più bonipertiani. A differenza di quanto accaduto contro il Napoli,non è stato sostituito all’intervallo. E al rientro in campo ha segnato due gol.