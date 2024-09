Cosa Nostra ecco un episodio che mi costrinse a frenare la rabbia durante il processo Gambino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Tanti anni fa in Sicilia, quand’eri picciriddu venivi indottrinato a “u taliari” (non guardare), “u sintiri” (non sentire) e “u parrari” (non parlare). Era condizione necessaria per elaborare il bene e il male in quella che era una società omertosa, ove la subcultura mafiosa la faceva da padrona, e quindi imparavi a calibrare le tue azioni. Ma in primis ti veniva inculcato il rispetto verso cose e persone, con particolare attenzione verso gli anziani. In buona sostanza, un dogma che veniva tramandato da padre in figlio. Ovviamente, gli insegnamenti appresi da bambino non potei metterli in pratica nel mio lavoro in polizia. Oggi voglio raccontare unche mila mia, pur avendone ben donde, di seguito al ribollir del sangue. Nel marzo 1993, in servizio alla Dia, mi trovo a New York per una missione.