Buffon e D’Amico si sposano presenti al matrimonio Allegri e tanti ex compagni

(Di sabato 28 settembre 2024) Oggi iltra Gianluigie Ilaria. 200 gli invitati per il rito civile a Villa Oliva, in Lucchesia. Ad assistere il ct della Nazionale Luciano Spalletti e l’ex allenatore della Juventus Massimilianoanche gli ex difensori della Juventus e della Nazionale, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli, il presidente della Figc Gabriele Gravina e il presidente del Coni Giovanni Malagò, l’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli, l’ex allenatore della Juventus Massimilianoe il commentatore di Sky Beppe Bergomi, oltre agli amici più stretti e ai parenti di. La festa proseguirà a Forte dei Marmi domenica con una grande festa per amici intimi e familiari in una location con vista mare.sialexSportFace.