Triestina quinta sconfitta consecutiva | esonerato Michele Santoni

(Di venerdì 27 settembre 2024) E' durata soltanto sei giornate l'avventura disulla panchina della. Il match contro il Lumezzane in casa era l'ultima occasione per il tecnico ma è arrivata lache ha portato all'esonero. Il comunicato del club "USCalcio 1918 comunica di aver sollevatodall'incarico di allenatore della prima squadra, con effetto immediato. Contestualmente desidera ringraziareper la professionalità e l'impegno profuso durante il suo incarico. In attesa di ufficializzare il sostituto, la guida tecnica a partire dalla seduta d'allenamento di oggi sarà affidata a Geppino Marino."