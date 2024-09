Thomas Ceccon sotto tiro | guai in vista l’ha fatta grossa

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 27 settembre 2024)ha combinato un gran belo: non la passerà liscia, è già stato avvisato in maniera chiarissima. Dovremmo essere tutti d’accordo sul fatto chesia stato uno dei protagonisti indiscussi della scorsa edizione delle Olimpiadi di Parigi. Non solo perché ha vinto la medaglia d’oro nei 100 dorso, ma soprattutto perché in più occasioni ha catalizzato l’attenzione del pubblico e della stampa.ha parlato dei suoi obiettivi futuri (AnsaFoto) – Ilveggente.itUn personaggio insolito ma in senso buono, se vogliamo, che oltre al massimo riconoscimento cui un atleta possa ambire ha raggiunto, grazie alla trasferta d’Oltralpe, anche la notorietà. Non che essere popolare gli interessi, intendiamoci.non sembra avere la benché minima intenzione di piegarsi alla logica dei social e, più in generale, del successo.