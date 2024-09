MotoGP Marc Marquez e il salvataggio a Mandalika | Ho il sistema anti cadute anche in Ducati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Come ha fattoa non cadere nella curva 10 del circuito didurante le pre-qualifiche? Lo spagnolo del Team Gresini è ‘abbonato’ a salvataggi al limite dell’impossibile e ai microfoni della stampa ha scherzato sulla mossa che gli ha permesso di non perdere il controllo della sua. “Era da tanto tempo che non ne facevo uno così – ha detto -, Con l’Honda dicevano che avevo une ora è stato sviluppatosulla(ride, ndr)”. “Le GP24 dav? Non solo loro, avevola GP23 di Bezzecchi. C’è un punto dove sono debole nel T2 che mi sta costando più del normale. Sto perdendo moltissimo, ma soprattutto non sono in grado di sfruttare la gomma nuova. Dall’usata alla nuova tolgo due decimi, mentre le altrene tolgono quasi quattro o cinque.