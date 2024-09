Milly Carlucci | Ballando cresce Due puntate in più

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) È una sorta di kolossal dell’intrattenimento televisivo, uno show in cui domina un’abbondanza tendente all’eccesso: tante ore di diretta, quattro e mezzo, cominciando alle 20.35, dopo il Tg1, come nessun altro programma di prima serata fa, tanti concorrenti e poi in aggiunta altri ospiti, i cinque giurati più i tre ‘tribuni del popolo’. Tanto spettacolo e tante polemiche. Al pubblico piace, è un successo consolidato. E da domanicon le stelle riparte, come sempre in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, la Big Band di Paolo Belli a regalare musica dal vivo. Quest’anno con duein più, per dodici settimane in tutto, così da arrivare alla finale il 21 dicembre. Consempre abile e attenta nel dosare tutti gli ingredienti di un successo che taglia il traguardo della diciannovesima edizione e rappresenta per la Rai un caposaldo della programmazione.