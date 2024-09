L’uragano Helene arrivato in Florida | Almeno 3 morti Declassato a categoria 2 Le autorità | Chi non evacua scriva il nome sulle gambe

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024)ha toccato terra nella regione del Big Bend incon una forza di4, per essere poi2, ha rilevato il Centro nazionale Usa per gli uragani.tre persone, riporta la Cnn, sono morte. I venti hanno ora una velocità di circa 150-160 km orari, mentre la tempesta è a 510 km a sud-ovest di Tampa. La foce del fiume Aucilla si trova a circa 40 km a sud-est della capitale dello Stato, Tallahassee, che conta circa 200.000 abitanti. Con venti che ora soffiano fino a 225 km orari,sta già scaricando forti piogge e il livello del mare potrebbe salire fino a sei metri in alcuni punti della costa. Si tratta di uno “scenario a cui è impossibile sopravvivere” e che sarà accompagnato da ondate “distruttive” che potrebbero spazzare via case e spostare automobili, ha avvertito Mike Brennan, direttore dell’Nhc.