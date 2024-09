La Procura non fa ricorso Sollievo dell’ex sindaco Assoluzione definitiva

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) La rinuncia dellagenerale di Milano alin Cassazione, dopo l’in appello per l’exdi Legnano Gianbattista Fratus, mette di fatto la parole fine a una vicenda che ha stravolto completamente il volto istituzionale della città del Carroccio. In una nota congiunta il segretario provinciale della Lega del Ticino, area Ovest milanese, Alessio Zanzottera, e il deputato Fabrizio Cecchetti, referente della Lega Lombarda per Salvini, hanno voluto puntualizzare: "La città di Legnano ha cambiato colore politico proprio a causa di questa vicenda e nessuno si assumerà la responsabilità di questo cambiamento avvenuto sull’onda di accuse che, come sapevamo, si sono rivelate infondate. Abbiamo sempre creduto nell’innocenza di Fratus.