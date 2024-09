La furia del Qarabag per la partita persa con il Tottenham in Europa League

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 27 settembre 2024) AGI - Protesta deldopo che laditra ile la squadra azera è iniziata con 35 minuti di ritardo a causa del traffico letteralmente in tilt che ha paralizzato Londra. Il pullman della squadra ospite ha impiegato più di due ore e mezza per raggiungere il nuovo White Hart Lane dall'albergo nella vicina Stratford, a causa di una serie di chiusure di strade e della linea ferroviaria. "Queste cose non dovrebbero accadere, non c'era nemmeno la polizia a scortarci", ha protestato il tecnico del, Gurban Gurbanov, "è una cosa imperdonabile, questo ha condizionato molto la mia squadra, ci hanno dato 40 minuti per essere pronti a giocare". I calciatori azeri sono arrivati allo stadio alle 19,45, un quarto d'ora prima del calcio d'inizio, e hanno dovuto affrettare il riscaldamento nonostante il rinvio alle 20,35.