La festa dell’accoglienza Genitori e insegnanti danno il benvenuto ai bambini | Tutto il mondo tra i banchi

(Di venerdì 27 settembre 2024) A scuola per una grandemulticulturale. La dirigente: "I nostri alunni sono stranieri solo di nome". Nel pomeriggio di ieri si è tenuta la ‘’ per salutare l’anno scolastico 2024-25 nella scuola Villaggio Ina, quartiere Barco. Si è trattato di un’occasione speciale per tante famiglie, un evento al quale hanno partecipato anche gli scout Agesci (Associazione guide e scouts cattolici italiani) e Cngei (Associazioni degli scout laici italiani), la biblioteca ‘Bassani’, i volontari di Csv impegnati nel doposcuola, la palestra Gym and Tonic. La scuola primaria Villaggio Ina ha accolto centinaia di persone nel giardino del plesso che si trova in via dell’Indipendenza. Un appuntamento che si ripete da anni sempre in occasione dell’apertura della scuola. Spazi allestiti con cibi dal, oltre a tanto colore e allegria all’insegna della multiculturalità.