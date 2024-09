Inside Out | due nuove serie animate Pixar in arrivo su Disney+

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 27 settembre 2024)ha da poco presentato dueAnimation Studios, una delle quali ambientate nell’universoOut. Le duenascono dalla volontà del colosso Disney di dimostrare la qualità – e la quantità – delle idee nate da uno dei studi di animazione più creativi del settore. In particolare, laDream Productions: dal mondo diOut è stata realizzata per ampliare l’universoOut e sfruttare l’enorme successo del sequel uscito da poco nelle sale con un incasso straordinario da 1,68 miliardi di dollari. “Queste duemostrano davvero la creativitàal meglio”, ha dichiarato il Chief Creative Officer Pete Docter. “Siamo entusiasti che i fan non debbano aspettare a lungo per avere altri fantastici contenuti dal mondo diOut.