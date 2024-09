I difficili passi di Zelensky in America Vede Harris e oggi incontrerà Trump

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Stiamo preparando il secondo summit per la pace, dobbiamo mettere fine a questa guerra. È cruciale per noi essere compresi a pieno e lavorare in totale coordinamento con gli Stati Uniti", ha detto il presidente ucraino Volodymyrprima del suo incontro con Kamalaalla Casa Bianca. A sorpresa, l'ex presidente Donaldha annunciato che(alle 9.45 di New York, intorno alle 16 italiane): è un'aggiunta dell'ultimo minuto al programma del leader ucraino, una risposta alle crescenti tensioni con i leader repubblicani, divisi sul sostegno all'Ucraina e sempre più ostili allo sforzo bellico di Kyiv in territorio russo.inoltre ha provocato la rabbia del Gop dicendo al New Yorker che il senatore JD Vance, compagno di corsa die fermo oppositore degli aiuti all'Ucraina, è "troppo radicale".