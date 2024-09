Garzigliana violento incidente | scontro tra un bus e due auto che escono di strada

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 settembre 2024) Nella mattinata di oggi, venerdì 27 settembre 2024, si è verificato unche ha costretto alla chiusura per diverse ore della statale 589, conosciuta in quel tratto come via Saluzzo, a. L’ha coinvolto duemobili, che sono finite fuori(una di esse si è ribaltata e si è fermata su un fianco), e un bus della compagnia Cavourese, carico principalmente di studenti, diretto verso Pinerolo, in prossimità del bivio per la frazione San Martino. Le duemobili stavano percorrendo lain direzione di Cavour e uno dei veicoli ha tamponato l’altro, il quale ha poi impattato con il bus. Fortunatamente, nessun passeggero del mezzo pubblico ha riportato ferite. I carabinieri della compagnia di Pinerolo si sono occupati di effettuare i rilievi del caso.