Garzeno il giallo di Candido Montini | il suo portafoglio vuoto ritrovato in mezzo al giardino Si cerca la chiave del mistero nelle immagini delle telecamere

(Di venerdì 27 settembre 2024)(Como) – Era sdraiato a terra, a una paio di metri dalla porta di ingresso della sua abitazione, che non era stata chiusa a. Senza vita ormai da ore, le mani unite sul petto, come a contenere il dolore, e una pozza di sangue che lo circondava. Così è stato trovato(foto), pensionato di 76 anni, vedovo e titolare di una piccola attività di vendita di alimentari a Catasco di. Frazione microscopica dell’alto lago di Como, dove non si va per turismo e nemmeno per sbaglio: le poche case, quasi tutte fatiscenti, scorrono lungo una sola e breve strada, via Ai Monti, dove tutti vivono e dove tutto accade. Anche l’omicidio diper il quale, a quarantotto ore di distanza, non ci sono ancora ipotesi né sospettati.