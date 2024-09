Fiumara Grande nave da diporto incagliata sulla scogliera | 2 finlandesi in salvo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 27 settembre 2024) Fiumicino, 27 settembre 2024 – . Nella mattina odierna, la sala operativa del Comando marittimo capitolino veniva allertata dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco in merito ad un’imbarcazione dadi 10 metri denominata “Safari”dell’imboccatura dicon due persone di nazionalitàa bordo. L’equipaggio della dipendente motovedetta CP 836 prontamente giungeva sul posto e procedeva alle operazioni di disincaglio e ad assistere il natante fino al cantiere “Yacht Club Tevere” sito in Porto Romano, dove ormeggiava in sicurezza.