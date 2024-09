Firenze apre il Villaggio della salute di Corri la Vita | screening gratuiti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 - In occasioneXXII edizione diLa, manifestazione che unisce sport, cultura e solidarietà che si terrà come consuetudine l’ultima domenica del mese di settembre, da venerdì 27 a domenica 29 settembre piazzaRepubblica ospita il. Per tre giorni, dalle 10 alle 17, una delle piazze più centrali disi trasformerà in un vero e proprio centro fitness realizzato dalla OnlusLain collaborazione con numerose realtà fiorentine e toscane per sensibilizzare i cittadini a prendersi cura di sé attraverso lo sport e la prevenzione, proponendo un ricco programma di attività gratuite.