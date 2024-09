Fiamme Gialle Canoa Velocità Sacchi e Del Gaudio di Sabaudia quarti agli Olympic Hopes

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 27 settembre 2024) Lo scorso week end, lontano dai riflettori della ribalta, sul bacino della città ungherese di Szeged, è andata in scena la manifestazione giovanile dipiù importante dell’anno dove hanno partecipato le migliori leve provenienti da tutta Europa. Gli, manifestazione internazionale sotto l’egida dell’International Canoe Federation, ha riunito in un unico grande evento, tutte le “speranze olimpiche” del continente, di età compresa tra i 15 ed i 17 anni. Dueni doc, Manuelee Davide Del, nati e cresciuti tra le dune della città diall’interno della Sezione Giovanile delle, sono stati selezionati dallo staff tecnico della Federazione ItalianaKayak per far parte della Rappresentativa Azzurra in Ungheria.