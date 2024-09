Ferrara capitale del cinema d’autore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) di Loredana Del Ninnoper una settimanadel. La città estense ospita fino a domani la nona edizione delFilm Festival, che ha visto succedersi oltre sessanta eventi in otto giorni. Il regista Abele l’ex modella e attrice Carol Alt hanno ricevuto il Dragone d’oro per l’eccellenza artistica, mentre il docufilm Salvatrice - Sandra Milo si racconta di Giorgia Wurth, proiettato per l’occasione, ha omaggiato la diva scomparsa lo scorso gennaio.Film Festival è nato nel 2016 come ponte culturale tra gli Stati Uniti e Italia, diventando il primo festival diitaliano organizzato da Los Angeles, dove era ubicata la sede artistica. Successivamente la kermesse si è radicata nella città emiliana, diventando una manifestazione di impronta internazionale, con una grande attenzione allatografia di tutto il mondo.