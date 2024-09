Faenza riapertura della viabilità nella zona di via Cimatti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 – Alle 14 di oggi (venerdì), alla luce dello stato di avanzamento delle attività di pulizia da acqua e fango delle stradedel Borgo Durbecco interessata dalla recente inondazione, è stata riaperta al transito via, con la presenza di un restringimentocarreggiata in prossimitàcurva nei pressi del sottopassocirconvallazione, dove si transita a senso unico alternato regolato da un semaforo. Riaperte al traffico anche via Ragazzini, via Massimo D'Azeglio, piazzale Golinelli e via Silvio Pellico. Contestualmente è stata riattivata la circolazione lungo il ponte Bailey. Lunedì prossimo, 30 settembre, partiranno poi i lavori di sostituzione e potenziamentorete fognaria da parteditta incaricata da Hera.