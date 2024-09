Fabriano Doppio argento mondiale per Farroni in Svizzera

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 27 settembre 2024) A cronometro e nella corsa su strada, 27 settembre 2024 –per Giorgionelle gare in corso a Zurigo in. Nei giorni scorsi l’atleta paralimpico diaveva conquistato l’nella categoria T1 nella corsa contro il tempo vinta dal canadese Nathan Clement. Terzo L’uzbeko Atakhodjaev. Nella giornata odierna, nella corsa su strada, stesso podio della cronometro:è giunto sempre secondo battuto in volata dal canadese Clement. Terzo L’uzbeko Atakhodjaev. ©riproduzione riservata L'articoloperinproviene da Lo sport della Vallesina.