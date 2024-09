Crisi Moda a Prato Confcommercio | Preoccupati per conseguenze su economia territorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 - “Le difficoltà che stanno interessando il settore dellapratese destano in noi profonda preoccupazione, perché il cluster del tessile-abbigliamento è trainante in termini di investimenti e occupazione”. A dirlo è il presidente di, Gianluca Spampani, che interviene nei giorni in cui il sistema, in affanno, dialoga con il Ministro del Lavoro per intervenire su un quadro divenuto emergenziale. “I problemi che il settoresta attraversando – prosegue Spampani – si riverberano anche nel segmento retail, da tempo alle prese con le difficoltà che derivano dai cambiamenti dello stile di vita da parte dei consumatori, con le nuove generazioni molto più orientate verso l’esperienza d’acquisto online. È uno scenario per cui, se questo contesto evidenzia segnali di cedimento, tutto il tessuto economico territoriale può finire in”.