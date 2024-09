Conflitto Israele-Hezbollah coinvolta anche la Siria Cresce la violenza lungo la Blue Line

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 27 settembre 2024) La situazione in Medio Oriente sta vivendo una delle sue fasi più critiche degli ultimi anni, con iltrache si intensifica a ritmi preoccupanti. Le violenze, scoppiatela controversaa di confine trae Libano, hanno portato a un rapido deterioramento della sicurezza regionale, con gravi conseguenze per le popolazioni civili. Secondo Al Jazeera, oltre 700 persone hanno perso la vita in Libano dall'inizio dei raid israeliani, con almeno 600 vittime nei primi due giorni. In risposta,ha lanciato missili contro la città israeliana di Tiberiade, alcuni dei quali sono stati intercettati dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF), mentre altri sono esplosi nel lago di Tiberiade.La crisi non si limita al Libano.