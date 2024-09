Como-Verona Zanetti | Potevamo avere una classifica migliore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Il bilancio che posso fare è che penso che una certezza sia che in tutte le partite che abbiamo giocato la squadra non ha mai sbagliato la prestazione. Chiaro, c’è qualche limite e ci sono dei difetti da migliorare, ma dal punto di vista della voglia e della mentalità, abbiamo dimostrato coraggio. Da questo punto di vista sono soddisfatto: il bilancio è buono, anche seunaanche”. Lo ha detto l’allenatore dell’Hellas, Paolo, ai canali ufficiali del club a due giorni dalla sfida col: “Colla ritengo una partita importante come tutte, ma è ancora veramente lunga. È un campionato molto equilibrato, bisognerà sempre crescere di gara in gara e mantenere i nervi saldi. Tanti scontri diretti ora? Non vuol dire che le prossime saranno squadre inferiori a quelle già affrontate, ogni partita è a sé e gli scontri diretti sono difficili.