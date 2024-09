Como-Verona Fabregas | Bisogna stare attenti all’eccesso di entusiasmo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Serve equilibrio, così come non ci si deve deprimere nelle sconfitte, allo stesso mododi”. Lo ha detto Cesc, tecnico del, che ammonisce l’ambiente lariano dopo la vittoria sull’Atalanta. Domenica alle 15 Cutrone e compagni scenderanno in campo contro il. “Il 3-2 all’Atalanta – aggiunge l’allenatore – ci ha regalato energia, emozione e la prima vittoria in campionato ed è proprio dopo le grandi imprese che è necessario premaggiore cura all’aspetto mentale. Inconsciamente l’eccesso di euforia può tradirti e in settimana abbiamo lavorato soprattutto sulla testa. Teniamo i piedi per terra. Ogni partita è differente e loro sono un avversario di tutto rispetto”. Gli scaligeri hanno un punto in più in classifica dei gialloblù.