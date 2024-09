Cittadella-Frosinone oggi in tv | data orario diretta tv e streaming Serie B 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Tombolato valevole per la settima giornata del campionato italiano di. Gli uomini allenati da Edoardo Gorini sono reduci dalla sconfitta subita nello scorso turno contro il Mantova e dal ko a tavolino con il Pisa, quindi hanno bisogno di tornare al successo tra le mura amiche., come seguire il match La formazione giallazzurra di Vincenzo Vivarini, dal suo canto, spera di riuscire a conquistare la sua prima vittoria stagionale per abbandonare l’ultimo posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 27 settembre alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportface.