Caos candidati in Fratelli d’Italia Marcello gioca d’anticipo sui rivali | ha già affisso i manifesti in città Renzi medita il ritiro Spina favorito

(Di venerdì 27 settembre 2024) Alcuni ’’ hanno storto parecchio il naso, vedendo i suoigià in giro per la. Un amico in Regione: vota Nicola, lo slogan scelto dal segretario provinciale di, sempre più lanciato verso Bologna. Eppure il direttivo riminese del partito non ha ancora scelto i. Sul tavolo ci sono almeno una decina di nomi. Venerdì scorso si è tenuta la riunione del coordinamento provinciale di Fd’I, risoltasi con un nulla di fatto perché manca l’accordo. Ma Nicola, praticamente l’unico certo della candidatura, hato. Isono comparsi da alcuni giorni. Irritando non pochi dirigenti e militanti del partito.fa spallucce, butta acqua sul fuoco delle polemiche. "Sono uno dei possibili, non c’è nulla di ufficiale. Ma siamo già alla fine di settembre, in qualche modo si doveva partire.