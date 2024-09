Basket femminile | Schio e Venezia il duello annunciato di una Serie A1 all’anno zero

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) LaA1 2024-2025 comincia su due piani paralleli ben precisi. Di uno se ne parlerà in seguito, ed è quello legato al puro fatto sportivo, che vede il Familae la Reyerpartire u gradino sopra tutte le altre nel tentativo di spartirsi i duelli che porteranno verso il titolo tricolore. L’altro verrà affrontato subito, ed è il cambiamento (in negativo) del panoramadovuto a un’estate che obbliga tutti a dover fare una riflessione: siamo, letteralmente, a una sorta di anno. Dobbiamo perciò riavvolgere il nastro e avventurarci in un cammino estivo da tregenda per gli avvenimenti che si sono succeduti. Prima l’autoretrocessione inA2 della Virtus Eirene Ragusa, straordinaria protagonista dell’ultimo decennio con quattro finali scudetto, squadre di grande talento e giocatrici lanciate a più non posso.