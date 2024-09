Arriva il Psb deficit scende Superbonus ritarda calo debito

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) L'andamento delpubblico italiano nei prossimi anni, soprattutto nel periodo 2024-2026, "continuerà a essere fortemente condizionato dall'impatto sul fabbisogno di cassa delle compensazioni d'imposta legate aiedilizi introdotti a partire dal 2020". Lo fa sapere il Mef dopo la presentazione in cdm del Piano strutturale di bilancio aggiornato. Il rapporto/Pil, dunque, solo dal 2027 inizierà un percorso di discesa, in linea con le nuove regole che prevedono che si riduca, in media, di 1 punto percentuale di Pil successivamente all'uscita dalla procedura pereccessivi.