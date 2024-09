Anticipazioni Uomini e Donne dal 27 09 al 1 10 | Mario torna per Cristina

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 27 settembre 2024) Nelle puntate didal 27 settembre al 1° ottobre 2024, vedremo che si entrerà nel vivo delle dinamiche del Trono Classico. I tronisti faranno le loro prime esterne e nasceranno le prime intese e i primi malumori. Ad essere bersagliata sarà soprattutto Martina De Ioannon, la quale si scontrerà con un corteggiatore. Francesca Sorrentino, invece, avrà un crollo emotivo molto importante. Al Trono Over, invece, ci sarà il ritorno diCusitore, il quale deciderà di darsi un'altra chance conTenuta. In merito a Gemma Galgani, poi, la dama sarà al centro di un teatrino inscenato da Tina Cipollari, che quest'anno èta in formissima dalle vacanze estive.Trono Overdal 27 settembre al 1° ottobre: ritorni, liti e show di Tina Al Trono Over Gemma Galgani si relazionerà con il corteggiatore Raffaele.