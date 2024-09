Vaticano Papa | Il mondo è malato e rinnova inutili stragi

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024)Francesco è in Lussemburgo, prima tappa del suo nuovo viaggio apostolico. Il pontefice si è poi traferito in auto al Cercle Cité per l’incontro con le Autorità, la Società Civile e il Corpo Diplomatico. Al suo arrivo, il Santo Padre è accolto all’esterno del Cercle Cité dal Primo Ministro del Lussemburgo Luc Frieden, e dal sindaco della città Lydie Polfer. “Si deve constatare il riemergere, anche nel continente europeo, di fratture e di inimicizie che, invece di risolversi sulla base della reciproca buona volontà, delle trattative e del lavoro diplomatico, sfociano in aperte ostilità, con il loro seguito di distruzione e di morte. Sembra proprio che il cuore umano non sappia sempre custodire la memoria e che periodicamente si smarrisca e torni a percorrere le tragiche vie della guerra.