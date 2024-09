Striscia La Notizia | Max Laudadio smaschera un’organizzazione che sfruttava i senzatetto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024) È terminato con un fermo di Polizia in diretta, il servizio di Maxsull’organizzazione che convinceva i, in cambio di piccole percentuali sui prelievi, ad aprire conti PostePay e a diventare dunque dei prestanome in operazioni per ripulire denaro.La, stasera il nuovo servizio disull’organizzazione che fruttava iDopo aver documentato il modus operandi della banda (nel servizio in onda nella puntata di ieri, 25 settembre), soldi provenienti da finti acquisti online in cui i clienti pagavano ma gli oggetti non arrivavano, questa sera ala, va in onda la seconda parte dell’inchiesta di, che indaga sulla vicenda da maggio.