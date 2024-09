Scontri Genoa-Sampdoria il segretario SAP | due agenti feriti gravemente | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il derby di Coppa Italia tradi Coppa Italia (vittoria dei blucerchiati) è stato condizionato daglipre e post partita. Dopo la gara, spiega ilGenerale del SAP, Stefano Paoloni, “un folto gruppo di ultrasni, circa 300 individui, ha assalito con bastoni, mazze, transenne e segnali stradali un cordone di polizia con chiari intenti violenti. Diversi colleghi sono rimasti, due di loro in modo particolarmente grave, uno dei quali con la frattura di tre costole. A entrambi è stata diagnosticata una prognosi di 30 giorni”. “Questi – aggiunge Paoloni – non sono tifosi ma violenti che meritano di non partecipare più alle manifestazioni sportive. I nostri colleghi hanno riportato gravi ferite, ma possiamo dire che non hanno rischiato solo la loro incolumità ma la propria vita.