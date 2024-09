Ravenna Il primo obiettivo è la salvezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024). Ovvero, metterne 5 dietro le spalle. La linea tracciata dall’OraSìè netta. Prima di tutto, la permanenza in categoria. Poi, magari, diventare una outsider, capace di mettere in difficoltà chiunque. La stagione 2024-25 del baskette nasce con diverse certezze, ma anche qualche incognita. Quella principale è legata al nuovo girone (con avversarie e piazze mai affrontate) e tanti impegni infrasettimanali. Il calendario propone subito una trasferta ‘impossibile’ per il debutto di domenica 29, a Ruvo di Puglia, contro una delle candidate alla lotta di vertice. L’esordio avverrà proprio in un turno infrasettimanale, giovedì 3 ottobre, alle 20.30, al PalaCosta, contro la Virtus Cassino.