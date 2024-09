Palermo Dionisi | Mi dispiace che siamo rimasti in 10

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 26 settembre 2024): “Mi piacerebbe sempre avere una linea univoca” L’allenatore del, Alessio, si è pronunciato a Mediaset in merito alla gara persa dalla sua squadra contro il Napoli. “Rosso per Vasic? Non parlerei delle cose che mi competono se parlassi di questo, preferisco ascoltare, almeno mi piacerebbe sempre avere una linea univoca, ecco. Purtroppo non parlo della nostra partita. Purtroppo guardando tante partite, anche allenando la nostra squadra, spesso non capisci mai qual’è la linea. Capisco anche che la linea è sottile tra la decisione del Var, dell’arbitro, quindi sinceramente ci sono stati sicuramente degli episodi forse a favore nostro, contro, forse giudicati un po’ troppo velocemente. Avete un ex arbitro che ha molta esperienza, quindi preferirei ascoltare per capire qual’è la linea soprattutto.