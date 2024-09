Nasce ‘Fiumicino Turismo’ | il nuovo progetto per valorizzare il turismo locale ed europeo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 26 settembre 2024) Fiumicino – Durante la conferenza stampa tenutasi questa mattina, il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha annunciato un’importante novità per lo sviluppo economico e turistico del territorio: la creazione di una nuova società, denominata Fiumicino. Ilente sarà responsabile di promuovere le eccellenze locali in ambito turistico, enogastronomico e di ricettività, sia a livello nazionale che, rafforzando il ruolo strategico di Fiumicino come porta d’accesso internazionale. Unponte con ADR L’iniziativa avrà un forte legame con Aeroporti di Roma (ADR), con cui Fiumicinocollaborerà attivamente per intercettare il flusso di turisti che transitano quotidianamente dal principale scalo italiano.