LIVE Ciclismo Mondiali juniores 2024 in DIRETTA | Finn in testa insieme a tre uomini siamo nell’ultimo giro

(Di giovedì 26 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.35dentro l’ultimo, Remijn passa a trenta secondi, a trentacinque Seixas che sta accusando. 16.33 Sono sul rettilineo di arrivo i quattro corridori al comando: sta per cominciare l’ultimo. 16.31 Ultimi 30 chilometri di questo Mondiale! 16.28 Seixas e Remijn adesso hanno oltre 20 secondi di ritardo e difficilmente rientreranno. 16.26 Si stanno marcando soprattutto Philipsen, Alvarez e, Grindley sembra essere l’outsider dei quattro. 16.24 In questo momento il francese Seixas è in coppia con Remijn a una quindicina di secondi di ritardo. 16.23 Si rialza Lorenzoche ora può procederea Philipsen, Alvarez e Grindley. Seixas è in difficoltà e si è staccato. 16.22 Trenata di Albert Philipsen in discesa che riduce notevolmente il distacco connell’ordine dei 12/13 secondi. 16.