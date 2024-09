Le nuove collezioni in scena alla Paris Fashion Week

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 26 settembre 2024) È una Parigi futurista quella che accompagna la seconda giornata di sfilate. In uno spazio minimalista disegnato all’interno del Carreau du Temple nel terzo arrondissement, sotto una pioggia battente, Nicolas Di Felice presenta la sua nuova collezione per Courrèges. Modelle, avvolte in cappotti cocoon e silhouette rigorose, camminano in uno spazio a tratti asettico, sviluppato attorno a un ampio cerchio, dove perle argento si muovono attraversando un setaccio corvino di dieci metri di diametro. «Ça vient par vague» ( Arriva come le onde, ndr) spiega il direttore artistico, sottolineando come il moto perpetuo delle onde con il loro rivelarsi per poi sparire nel nulla, siabase della collezione. Un’eleganza semplice e rigorosa, come racconta la stessa palette che spazia dal bianco al nero fino a giocare con le sfumature del nude.