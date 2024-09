Katia Ricciarelli contro Il Volo? La vecchiaia porta str****gine | caos totale finisce a insulti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) "Una parodia di tenori". Le parole durissime disu Il, attraverso le pagine del Corriere della Sera, come prevedibile scatenano un diluvio di reazioni sui social, non tutte (va detto) educate e civili. Anche perché la soprano, ex moglie di Pippo Baudo poco incline alla galanteria, se l'è presa anche con Elodie e Annalisa. Apriti cielo. "Non le ascolto, non ho il tempo. E poi queste di oggi faccio fatica a distinguerle. Adoro Zucchero, Renato Zero, le voci scure che mi arrivano al cuore. Come Cocciante e Loredana Bertè, Iva Zanicchi, Gianna Nannini". "Per favore non me ne faccia parlare", ha poi risposto laconicamente riguardo a Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.    "Lastronz***e e acidità - srive un utente -.