Fungaioli si perdono trovati dai vigili del fuoco

(Di giovedì 26 settembre 2024) Si erano addentrati nel bosco alla ricerca di funghi, in una zona compresa fra i territori comunali di Roccastrada e Gavorrano, ma ad un certo punto si sono resi conto di aver perso l’orientamento e che, senza l’aiuto di qualcuno, non avrebbero saputo ritrovare la strada per uscire dalla vegetazione. Così sono dovuti intervenire ideldel Distaccamento di Follonica che, grazie alle coordinate Gps fornite dalla sala operativa del Comando provinciale, hanno raggiunto il punto del bosco dove si trovavano i due – un uomo e una donna – riuscendo ad individuarli e a recuperarli, conducendoli poi fuori dalla boscaglia.