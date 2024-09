Enotria | Come fare il respec delle abilità

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di giovedì 26 settembre 2024) Nel vasto mondo di: The Last Song, potresti scoprire che la tua build non è più ottimale o che hai trovato un’arma che richiede statistiche diverse. Fortunatamente, puoi correggere la tua distribuzionestatistiche e adattare il tuo personaggio grazie a Veltha, la divinità della Discordia. Forse potrebbe interessarvi anche la Guida alle maschere diTrovare Veltha Raggiungere il Rifugio di Veltha Capitolo 2 – Falesia Magna: Veltha si trova all’interno del Rifugio di Veltha, situato nella Falesia Magna. Per accedervi, devi prima raggiungere il Nodo della Realtà dell’Orrore Costiero. Indicazioni: Dal Nodo della Realtà dell’Orrore Costiero, svolta a sinistra e cerca l’enorme edificio. L’ingresso al Rifugio di Veltha è all’interno di questo edificio.