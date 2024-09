Cesano Maderno c’è un fermo per la brutale aggressione a colpi di mazza in un garage | è un minorenne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 26 settembre 2024) Unè stato fermato con l’accusa di tentato omicidio: avrebbeto con unada baseball un uomo di 60 anni nel suo. C’è un indagato per l’all’uomo di 60 anni avvenuta nel suo box a, in provincia di Monza e Brianza. I carabinieri della compagnia di Desio hanno fermato un: è accusato di tentato omicidio. La vittima, infatti, si trova ancora in prognosi riservata all’ospedale San Gerardo di Monza, non è ancora fuori pericolo. Una prima ricostruzione Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto, la vittima è statata con unada baseball in maniera talmente violenta da far piegare l’oggetto. Il 60enne è stato trovato neldi un condominio non cosciente.