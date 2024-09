Caldo africano e grandine Meteo le previsioni per i prossimi giorni | Italia divisa in due

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024)tratorrido e maltempo, ma dal fine settimana cambia tutto: in arrivo piogge intense, precipitazioni e crollo termico. Così mentre la Romagna continua a leccarsi le ferite dopo il nubifragio deiscorsi. “È la terza volta che siamo alluvionati nel giro di un anno e mezzo, il cambiamento climatico qui a Faenza ha voluto provare che è in corso”, spiegavano i residenti il giorno dopo il dramma. >>“5 figlie non hanno più la mamma”. Alice muore a 33 anni: voleva vedersi più bella, poi la tragedia “Per la terza volta è successo di nuovo, non pensavo che arrivasse ancora questa tragedia. C’è tanta tristezza, io ho lasciato casa cercando di portar via più cose possibili. Non me la sono sentito di restare in zona”, raccontava un testimone.