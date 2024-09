Atp Pechino 2024 | Cobolli rimonta Bublik e vola al secondo turno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Flaviostacca il pass per ildel torneo ATP 500 di. Il portacolori azzurro ha infatti sconfitto inal termine di un match molto tirato, e della durata di 2 ore e quattro minuti, il kazako Alexander. 4-6 6-1 7-6(4) il punteggio in favore del tennista romano, che dopo un primo set sotto tono è salito di livello dominando ilparziale, per poi giocare alla perfezione il tie break di un terzo set in cui l’hanno fatta da padrone i servizi. Perci sarà ora il qualificato russo Pavel Kotov, che nella mattinata italiana ha sconfitto, anche lui in, la wild card cinese Yi Zhou, classe 2005.