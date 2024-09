A2A il nuovo spot di NeN sulla conoscenza anticipata dell’importo delle bollette

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 26 settembre 2024) NeN, la prima enertech in Italia parte del Gruppo A2A, torna in televisione colNeeeN e una creatività che sceglie l’animazione per raccontare la serenità che deriva dal conoscere in anticipo l’importoproprie. Seguendo il raccontocampagne precedenti, il video ricorda inoltre l’elemento che caratterizza l’offerta della società: rata fissa calcolata sul consumo reale. Nelloanche un dettaglio sull’offerta Dieci di Nen Protagonista del video è Quadrello, un personaggio animato – simbolico cliente di NeN – che raggiunge facilmente la “pace interiore” perché conosce il valore della sua prossima bolletta ed è informato su come utilizzare al meglio l’energia per i propri consumi.