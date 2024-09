Vanessa Benelli Mosell Una stella alla Scala Al piano accanto a Bolle Con Prato nel cuore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il viaggio di nozze può attendere. Prima la professione come si usa in questa città dove il lavoro è cucitofodera., salutata dcritica concertistica come talento purissimo, dopo il matrimonio del 21 luglio col violinista tedesco Wolfgang Redik nella suggestione di Santa Maria delle Carceri, si appresta a una delle sue performance speciali a Milano: sarà a Ladove eseguirà ”La dame aux camélias” di John Neumeier con le note di Chopin, autore a cui ha dedicato il suo nono disco, mentre volteggerà sul palco Roberto. "Merito della musica questo mio nuovo appuntamento di cui sono entusiasta al punto di aver rinviato il viaggio di nozze - spiegacon la sua disincantata semplicità- Sono cresciuta insieme alforte, ne ho imparato il linguaggio appena ho cominciato a parlare.