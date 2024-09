Un treno di perturbazioni E anche ottobre partirà con una fase di pesante maltempo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 settembre 2024 – Undiatlantiche raggiungerà l’Italia (il Centro Nord in particolare) e il tempo resterà (molto) instabilenella prima settimana di: queste le previsioni meteo per i prossimi giorni secondo gli esperti di ilMeteo.it. Con una piccola nota, ma significativa: ci sarà un crollo delle temperature nel prossimo weekend. Spazio da domania venti forti e mareggiate. Traversara, frazione del Comune di Bagnacavallo (Ravenna), devastata dopo la rottura ieri dell'argine del fiume Lamone, 20 settembre 2024./// Traversara, a hamlet of the Municipality of Bagnacavallo (province of Ravenna, Emilia Romagna region, Italy), devastated after the break of the Lamone river embankment yesterday, 20 September 2024.