Uccise la madre a calci e pugni | L’ha sbattuta per terra tre volte

(Di mercoledì 25 settembre 2024) È entrato nel vivo in Assise il processo a Ruben Andreoli, il 45enne magazziniere di Sirmione che la sera del 15 settembre ha massacrato alaNerina Fontana, 72 anni, nella casa che divideva con lei e la moglie ucraina. Pilota di rally e appassionato di podismo, l’imputato ieri era in aula, accanto all’avvocato Marco Capra. "Mia mamma era sul divano, io in corridoio, quando abbiamo iniziato a discutere lei è venuta verso di me. Mia moglie era in camera. Sono le uniche cose che riesco a ricordare – è la dichiarazione spontanea –. Mia moglie mi ha strappato la maglietta nel tentativo di fermarmi". La vicina del piano di sopra ha visto l’orrore: "Erano le 18,28, sentivo urlare aiuto, basta basta – ha ricordato Marta Buico con gli occhi lucidi –. Mi sono affacciata e ho visto la signora correre sul balcone per chiedere aiuto.